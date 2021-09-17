На Тернопільщині роботодавці шукають працівників на 1340 вакансій

За 9 місяців 2021 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільщини соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 32,5 тис. осіб, з них 25,4 тис. були визнані безробітними через відсутність прийнятних пропозицій роботи (торік – на 4,5% менше).

На Тернопільщині, порівняно з таким же періодом минулого року, на 35,2% зменшилася потреба в робочій силі. Служба зайнятості області оперувала інформацією про наявність 11,2 тис. вільних робочих місць, з них 5,6% із заробітною платою вищою від середньої по області, 45,6% – з мінімальною з/п.

Цьогоріч змогли знайти роботу більше 8 тис. краян, з них 39 – з компенсацією роботодавцям витрат єдиного соціального внеску, одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 4 безробітних, 56 – уклали контракт на проходження військової служби. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру було залучено 1033 особи, після їх завершення 433 – працевлаштовані на постійні місця праці.

Профпідготовкою та підвищенням кваліфікації було охоплено 1567 безробітних; 1486 – його завершили, з них 98% вже працевлаштувались. Також, 19 краян отримали безкоштовні ваучери на оплату навчання; 5 осіб підтвердили результати неформального навчання за професією кухар на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Станом на 01.09.2021 неукомплектованими залишалися 1340 вакансій. Найбільше шансів знайти місце праці мали вчителі та асистенти вчителів, водії, кухарі, продавці, підсобники, вихователі, офіціанти, медсестри, електромонтери, пекарі. Сталою залишається потреба у лікарях (офтальмолог, анестезіолог, загальної практики).

На початку вересня ц.р. за допомогою обласної служби зайнятості роботу шукали 8,7 тис. безробітних. Із них 60,3% – жінки, 26,4% – молодь віком до 35 років, більше половини – жителі сільської місцевості, 30,8% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 1195 – колишні працівники РДА та місцевих рад, 147 – демобілізовані учасники АТО.