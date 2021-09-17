На дев’ятий день голодування вчительку Надію Медецьку забрала швидка

На дев’ятий день голодування під Кременецькою міською радою, вчительку Надію Медецьку забрала швидка допомога.

Надія продовжувала акцію протесту та голодування. До будівлі спершу приходила сама. Коли ослабла і ходити стало важче, підвозила сусідка.

Надію хотіли підтримати батьки школярів, однак вона відмовила.

– Батьки учнів школи пропонували долучитися, стати тут поряд, та я відмовила. Це все морально і фізично виснажує, тому краще я сама, – каже Надія Медецька.

На дев’ятий день голодування Надія знову була під міською радою. Хоча вранці почувалася зовсім погано. А згодом, після телефонної розмови, швидку до Надії викликала її сімейна лікарка, котра наразі у відпустці, однак сама зателефонувала Надії.

Наразі жінка в лікарні. Нам (редакції), в телефонній розмові Надія Медецька зізналася, що почуватися стала гірше. Після втручання медиків стан трішки покращився.

Кременець-Сіті