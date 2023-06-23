10:08 | 23.06.2023
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На Тернопільщині розшукують чоловіка з психічними розладами

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📢Поліцейські Чортківського районного відділу поліції розшукують Сагана Степана Романовича 1983 року народження.

‼️Чоловік хворіє психічними розлади здоров’я.  

19 червня краянин вийшов з приміщення благодійної служби милосердя, що в Чорткові та не повернувся. Його місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст 175-179 см., худорлявої тілобудови.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклого, телефонуйте за номера в Чорткові (03552) 2-12-45, (067) 350 71 80 або на лінію «102».

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