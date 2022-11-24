На Тернопільщині рятувальники двічі витягували авто із узбіччя дороги

Внаслідок ускладнення погодних умов з’явилися перші складнощі для водіїв, а разом із ними і для рятувальників. Так, за минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи області двічі залучалися на буксирування автомобілів.

24 листопада о 03:13 Поблизу с. Теофіпілка Козівської територіальної громади Тернопільського району здійснено буксирування з узбіччя на проїжджу частину дороги автомобіля «Volkswagen Vento», який не міг самостійно продовжувати рух;

о 03:50 у с. Боложівка Шумської територіальної громади Кременецького району здійснено буксирування з узбіччя на проїжджу частину дороги автомобіля екстреної медичної допомоги, який повертався з виклику та, у зв’язку із ускладненням погодних умов, не міг самостійно продовжувати рух.