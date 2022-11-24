На Тернопільщині Графік погодинних вимкнень електроенергії не діє!

💡У зв’язку з важкою ситуацією, яка склалася в об’єднаній енергетичній системі України після вчорашніх масованих ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі країною агресором, ВАТ «Тернопільобленерго» сьогодні продовжує застосовувати екстрені аварійні вимкнення в Тернопільській області.

‼️Графіки погодинних вимкнень сьогодні, 24 листопада, не діють. Це означає, що поки що енергетики не можуть повідомити споживачам точну годину вимкнення та період на який вимикають електропостачання.

☝️У ВАТ «Тернопільобленерго» черговий раз наголошують, що всі вимкнення електроенергії пов’язанні із критичною ситуацією в енергосистемі України внаслідок ракетних обстрілів. І наразі важливо стабілізувати систему, не допустити хаотичних технологічних порушень.

🇺🇦Тому споживачам варто з розумінням віднестись до даної ситуації та бути готовими до тривалих перерв в електропостачанні. А тим, в кого є електропостачання, потрібно економити по максимуму, адже в нашій країні функціонує об’єднана енергосистема і кожен, економлячи кВт•год, робить свій внесок у відновлення електромережі країни.