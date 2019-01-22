На Тернопільщині рятувальники ліквідували п’ять пожеж у житловому секторі

21 січня о 11:26 в м. Борщів по вул. Верхрадського, виникла пожежа двохповерхової житлової будівлі. Внаслідок пожежі пошкоджено перекриття будівлі на площі 5 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8 ДПРЧ Управління, під час гасіння врятовано 1 будівлю. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Того ж дня о 12:47 в м. Чортків по вул. Середня, виникла пожежа житлової будівлі. Внаслідок пожежі знищено підлогу, меблі та речі домашнього вжитку на площі 4 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6 ДПРЧ Управління, під час гасіння врятовано 1 будівлю.

21 січня о 19:38 в с. Горошова Борщівського району виникла пожежа житлової будівлі. Внаслідок пожежі пошкоджено перекриття будівлі на площі 16 м.кв. Пожежу ліквідовано черговими караулами 8 ДПРЧ Управління та МПК смт. Мельниця-Подільська , під час гасіння врятовано 1 будівлю. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Того ж дня о 23:54 в с. Залісся Монастириського району виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено ліжко, телевізор, вікно та речі домашнього вжитку, пошкоджено підлогу будівлі на площі 4 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 19 ДПРЧ Управління, під час гасіння врятовано 1 будівлю. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

22 січня о 02:48 в с. Бедриківці Заліщицького району виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено покриття будівлі на площі 40 м.кв. 5 т. грубих кормів. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15 ДПРЧ Управління, під час гасіння врятовано 2 будівлі, – повідомляють в Управлінні ДСНС в Тернопільській області.

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