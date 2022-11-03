На Тернопільщині сплатили майже 5,3 млрд грн єдиного внеску

Упродовж січня-жовтня цього року суб’єкти господарювання Тернопілля спрямували на соціальні гарантії майже 5,3 млрд грн єдиного соціального внеску. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун. «Порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст цього платежу склав 1,3 млрд гривень, або на третину більше», – деталізував посадовець.

Лише у жовтні платники нашого краю спрямували до бюджету 607,8 млн грн єдиного внеску, а це плюс 171,8 млн грн (39 відсотків) до жовтня 2021 року.

Варто мати на увазі, що єдиний внесок необхідно сплачувати платникам незалежно від їхнього фінансового стану. Адже несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Оскільки до страхового стажу зараховуються лише періоди роботи, за які сплачені страхові внески у сумі не меншій, ніж мінімальний розмір страхового внеску, а з січня по вересень включно 2022 року це – 1430 грн, а з жовтня – 1474 гривень.