Шумська міська лікарня впроваджує нові технології
Нещодавно у закладі встановили сучасний рентген-апарат. Щодня його послугами користуються щонайменше пів сотні людей. Апарат вартістю 2,5 млн. грн. закуплений за бюджетні кошти.
Керівництво закладу активно оновлює відділення, аби пацієнти закладу отримували допомогу у комфортних умовах.
Зокрема, терапевтичне, травматологічне, дитяче. Оновлено операційний блок.
Крім того, у закладі планують відремонтувати та переобладнати приймальне відділення. Привести його у відповідність до європейських стандартів.