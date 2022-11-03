09:05 | 3.11.2022
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Шумська міська лікарня впроваджує нові технології

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Нещодавно у закладі встановили сучасний рентген-апарат. Щодня його послугами користуються щонайменше пів сотні людей. Апарат вартістю 2,5 млн. грн. закуплений за бюджетні кошти.

🏥Керівництво закладу активно оновлює відділення, аби пацієнти закладу отримували допомогу у комфортних умовах.
Зокрема, терапевтичне, травматологічне, дитяче. Оновлено операційний блок.

Крім того, у закладі планують відремонтувати та переобладнати приймальне відділення. Привести його у відповідність до європейських стандартів.

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