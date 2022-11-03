Шумська міська лікарня впроваджує нові технології

Нещодавно у закладі встановили сучасний рентген-апарат. Щодня його послугами користуються щонайменше пів сотні людей. Апарат вартістю 2,5 млн. грн. закуплений за бюджетні кошти.

Зокрема, терапевтичне, травматологічне, дитяче. Оновлено операційний блок.

Крім того, у закладі планують відремонтувати та переобладнати приймальне відділення. Привести його у відповідність до європейських стандартів.