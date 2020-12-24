На Тернопільщині суперечкою старшокласників зайнялася поліція

Бучацькі поліцейські з’ясовують причини конфлікту, що стався між двома учнями Баришівської школи.

Інцидент трапився у стінах навчального закладу під час перерви. Після першого уроку дорогою до їдальні випускник бризнув в обличчя дев’ятикласникові невідомою речовиною.

-23 грудня близько десятої години на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки села Бариш про те, що її синові нанесено тілесні ушкодження і вони їдуть до медичного закладу, – розповіла інспектор ювенальної превенції Бучацького відділення поліції Ольга Орищій. – У лікарні медики не виявили тілесних ушкоджень у дев’ятикласника.

Що стало причиною конфлікту між старшокласниками, поліцейські з’ясовують, як і те, звідки в 16-річного школяра газовий балончик. Відомості за даним фактом внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Перевірка триває, – каже Ольга Орищій, – діям одинадцятикласника буде дана правова оцінка. Неповнолітній щонайменше понесе адміністративну відповідальність згідно статті 173 КУпАП –дрібне хуліганство.