Тернопіллям мандрували блогери та фотографи з усієї України

Тернопілля край замків і фортець, звитяги і легенд, мальовничої природи, багатовікової історії і захоплюючої архітектури. Про це та набагато більше дізналися відомі блогери і фотографи мандруючи областю, для того щоб розповісти в статтях і фотографіях про найцікавіші куточки краю.



З 17 по 20 грудня Тернопільщиною подорожували блогери та фотографи з усієї України. Вони приїхали на запрошення Управління туризму ТОДА, щоб популяризувати найпривабливіші туристичні об’єкти області. Представники Асоціації незалежних блогерів вже не вперше приїздять на Тернопілля, проте щоразу вони знайомляться з новими цікавими туристичними об’єктами та гостинними людьми, про які потім розповідають десяткам тисячам своїм підписникам у захоплюючих статтях. Адже навіть в умовах карантину на Тернопільщині є багато місць де можна безпечно подорожувати, насолоджуючись краєвидами та поринаючи у багатовікову історію.

Блог-тури Тернопіллям завжди насичені, яскраві і дуже ситні, після них залишаються сотні неймовірних фотографій, цікавих статей та вражень, які приваблюють туристів з різних куточків країни. Протягом чотирьох днів наші професійні мандрівники відвідали Кременець, де піднялись на Замкову гору і послухали розповіді працівника Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Побували на єдиній санній трасі України, дехто навіть випробував її. Пройшлися еколого-освітньою стежкою, що знаходиться на території Національного природного парку «Кременецькі гори». Побували на об’єктах Національного заповідника «Замки Тернопілля» в Збаражі, Вишнівці, Бучачі, Підзамочку, Теребовлі. Вчилися грати на музичних інструментах в селі Ішків інтерактивному музеї «Камертон», піднялися до Українського Єрусалиму в Зарваниці та відвідали міста-музеї Бучач та Чортків та багато іншого. А на завершення потрапили на смолоскипну екскурсію з князем Васильком в Теребовлі і познайомились з місцевим Туристично-інформаційним центром. Це була насправді дуже насичена подорож.



Тернопілля унікальний край про туристичні принади якого завдяки блог-турам щороку дізнається все більше людей, він заслуговує на те щоб стати туристичною родзинкою України. Адже туризм приносить кошти в область і дає поштовх до економічного і культурного розвитку краю.

Марина Дашкевич