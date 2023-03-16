На Тернопільщині стартувала щорічна Всеукраїнська акція „За чисте довкілля”

На Тернопільщині протягом березня – квітня 2023 року проводиться щорічна

Всеукраїнська акція „За чисте довкілля”. Зокрема, 1 квітня 2023 року, в рамках заходу, відбудеться день благоустрою територій населених пунктів області.

Акція має на меті, перш за все, докорінно змінити ставлення населення до проблеми покращення довкілля та санітарного стану територій. Таким чином, відбудеться ціла низка заходів з благоустрою, покращення санітарного стану довкілля та озеленення населених пунктів. Кожен повинен розуміти, що чистота громади залежить саме від нього.