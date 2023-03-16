Житель Почаєва може сісти за ґрати на 4 роки за хабар поліцейським

Фігурант пропонував співробітникам групи реагування патрульної поліції неправомірну вигоду, аби вони не складали на нього адмінпротокол за керування автомобілем у нетверезому стані. Факт корупційного правопорушення задокументовано у Кременецькому районі.

У Почаєві під час несення служби співробітники поліції зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 53-річний місцевий житель. Під час спілкування та перевірки документів правоохоронці виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння.

Аби уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортом напідпитку, чоловік запропонував поліцейським 200 американських доларів. Даний факт задокументувала слідчо-оперативна група.

За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 за ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі. Також поліцейські склали на водія протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За таке правопорушення передбачений штраф у розмірі 17 000 гривень.