На Тернопільщині суд оштрафував командира на 17 тисяч гривень: у його підрозділі 11 військових самовільно залишили частину

Заліщицький районний суд Тернопільської області визнав винним командира 3-ї самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду. Суд призначив йому 17 тисяч гривень штрафу, повідомляє ЗАХІД.

Як йдеться у постанові суду від 30 вересня 2026 року, під час службової перевірки 18 вересня виявили, що капітан, який командував батареєю, не забезпечив належного контролю за наявністю особового складу та дотриманням військової дисципліни у тимчасовому розташуванні військової частини.

За матеріалами справи, це призвело до того, що з 13 серпня по 13 вересня 2026 року тимчасове розташування військової частини самовільно залишили 11 військовослужбовців 3-ї самохідної артилерійської батареї.

Суд встановив, що командир порушив низку статутних обов’язків, зокрема щодо контролю за особовим складом та підтримання військової дисципліни.

У судовому засіданні військовослужбовець не був присутній, однак подав заяву з проханням розглянути справу без нього. Свою вину він визнав та щиро розкаявся.

Суд також врахував, що раніше чоловік до адміністративної відповідальності не притягувався, а обставин, які обтяжували б відповідальність, не встановив.

Командира визнали винним за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП — недбале ставлення військової службової особи до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду. Йому призначили штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 17 тисяч гривень.

Крім того, з нього стягнули 665,60 гривні судового збору.

Постанова може бути оскаржена до Тернопільського апеляційного суду протягом десяти днів.