Сміття на землях під поховання: як на Тернопільщині «вшановують» померлих

На території Білецької громади Тернопільського району виявили несанкціоноване розміщення будівельних та інших відходів. Розмір завданої засміченням земель шкоди оцінили у 1 513 933 гривні.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області, порушення державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили під час рейдових заходів у липні 2026 року.

Відходи розміщували на земельній ділянці площею 3419 квадратних метрів.

Під час розрахунку розміру шкоди екологи врахували категорію та цільове призначення земельної ділянки. Йдеться про землі рекреаційного призначення — земельні ділянки загального користування, відведені під місця поховання. Для цієї категорії земель застосовується відповідний коефіцієнт їх еколого-господарського значення.

Матеріали за фактом порушення, зокрема розрахунок завданої шкоди, Державна екологічна інспекція передала правоохоронцям. Наразі мають встановити осіб, причетних до несанкціонованого розміщення відходів, та вирішити питання щодо притягнення їх до відповідальності.

В екоінспекції наголошують, що несанкціоноване розміщення відходів є порушенням природоохоронного законодавства та може завдавати значної шкоди земельним ресурсам і довкіллю.