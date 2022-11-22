На городі виявили поховання скіфських часів: артефакти з Тернопільщини відправили до Києва

“Це поховання могилянської групи скіфського часу. У непотривоженому стані зберігся тільки череп і верхня частина скелета. Він був випростаний, бо фрагменти кісток ніг були знайдені там, де мали би бути, якби людина лежала на спині. Кістки в гарному стані, дуже міцні. Точний вік їх назвати важко, але це був немолодий чоловік. Зуби в нього з’їджені, череп міцний, твердий, шви на черепі зрощені. Мені здається, йому десь у межах 50-60 років”, – сказала науковиця.

Поряд із цим скелетом археологи знайшли ще одні останки.

“Це поховання того ж часу, просто часом в тій культурі була й інгумація, і кремація. Таке враження, що тут був похований ще один небіжчик, але він був кремований. Інгумація – це звичайне захоронення, як і зараз, кремація теж, як і зараз в нас є кремація, так і тоді була. Тіло клали на велику кількість дров, підпалювали. Але температура була недостатньою для того, щоби воно згоріло повністю на порох, тому ми бачимо після спалення фрагменти кістяка. В результаті огляду антропологи зможуть сказати, хто це: дорослий чи дитина, можливо, це були чоловік і жінка”.

Поховання було у кам’яному саркофазі. Він був пошкоджений. Можливо, раніше над ним був насипаний курган, характерний для скіфів, каже жінка. Також серед артефактів – шматочки кременю та розбитих горщиків.

“У мене, коли я розбирала кістяк, склалося враження, що під час поховання тіло було посипане зверху необпеченими деталями кераміки і кусками кременю. Разом з тим були виявлені фрагменти обмазки. Кістяк міг бути посипаний попелом від ритуального чи погребального вогнища, отими залишками. Така точна фіксація подібних поховань трапляється нечасто. Принаймні, з мого досвіду, в Тернопільській області то перший раз”.