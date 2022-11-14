Аренда экскаватора jcb 3cx. Аренда спецтехники в Украине

Аренда экскаватора jcb 3cx. Аренда спецтехники.

Заказать в аренду экскаватор jcb 3cx в Киеве просто. Заполните заявку на нашем сайте, и мы предоставим вам технику для решения ваших задач точно в указанное время и место. Экскаватор-погрузчик jcb 3cx выполняет работы как по выемке почвы, так и по погрузке или разгрузке сыпучих материалов, земли, мусора, если оборудовать его гидравлическим молотом может использоваться для демонтажа железобетонных конструкций, малоэтажных сооружений. Машина очень маневренна, компактна, легко справляется с задачами погрузки и прокладыванию траншей, котлованов на небольших по площади участках и часто используется в сложных пространствах города. Экскаватор не нужно транспортировать к месту выполнения работ, он идет своим ходом с вашим топливом или уже заправленный нами.

JCB 3cx подойдет для выполнения разного рода работ таких как:

Землеройные;

Сельськохозяйственные;

Озеленение участков;

Благоустройство территории;

Погрузочные-разгрузочные;

Дорожно-строительные работы;

Демонтаж малоэтажных сооружений зданий;

Прокладка коммуникаций;

Строительные работы.

При заказе аренды экскаватора мы подбираем и устанавливаем на технику дополнительное навесное оборудование под ваши запланированные работы.

Это может быть:

гидравлический молот – предназначенный для демонтажа сооружений,

паллетные вилы – для погрузки или разгрузки грузов на паллетах,

отвалы различной конфигурации,

специальные грузоподъёмники,

коммунальное оборудование,

буровые приспособления.

Аренда экскаватора-погрузчика в Киеве обойдется гораздо дешевле, чем покупка, содержание и обслуживание такого рода техники. Возможна как аренда на несколько дней или недель, так и долгосрочная аренда.

Экскаватор оборудован современной гидравлической системой, благодаря чему обладает великолепной грузоподъёмностью, имеет специальные датчики, которые контролируют перемещение в пространстве навесного оборудования – поэтому работает с максимальной точностью и высокой производительностью. Техника JCB современная, многофункциональная, маневренная, оборудована автоматическими контролерами и приборами, которые способны управлять движением и углом наклона ковша в пространстве во время подъема, что исключает выпадение материалов и грузов во время погрузки или разгрузки. Базовая конструкция машины имеет два ковша: передний и задний. Они имеют разное предназначение: передний используется для погрузок/ разгрузок сыпучих грузов или как бульдозерный отвал, а задний для землеройных работ.

Технические характеристики экскаватора JCB 3cx:

Габариты (длина/ширина/высота) – 5,62х2,36х3,61м;

Фронтальный ковш – максимальный объем загрузки – 1,1м3;

Задний ковш – максимальный объём загрузки – 0.25 м3;

Максимальный вес для подъёма – 2930кг;

Максимальная глубина выемки почвы – 5,46 м.

Выгоды аренды экскаватора JCB 3cx в Киеве:

Фиксированная арендная плата;

Гибкие условия оплаты;

Оформление официальных документов для отражения расходов в БУ;

Быстрота предоставления техники к месту работ;

Экономия денег – отсутствие расходов на содержание собственного парка спецтехники;

Отличные технические характеристики;

Исправность и высокая производительность;

Подбор навесного оборудования под ваши задачи.

Заказывайте в аренду спецтехнику в Киеве у нас на сайте, заполнив в один клик форму заказа. Наш менеджер свяжется с вами и уточнит виды работ, определит какое навесное оборудование вам потребуется, предложит удобную форму оплаты аренды, согласует другие детали заказа.

Теперь вам не нужно для разовых или более длительных работ покупать экскаватор от надежного производителя, содержать парк специальной техники, нанимать механика-водителя для выполнения землеройных, погрузочных, разгрузочных работ, так как арендовать транспорт вы можете у нас по самой низкой цене на нужный срок. Все организационные и технические моменты мы берем на себя. На вас работает наша техника, выполняя работы точно в срок.