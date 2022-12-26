У аварії на Тернопільщині загинув водій іномарки

Шість дорожньо-транспортних пригод впродовж 23-25 грудня трапилося на дорогах Тернополя та області. По усіх тривають розслідування, оскільки є і загиблі, і травмовані.

У п’ятницю, 23 грудня, в межах села Підгороднє близько 7:30 водій автомобіля Citroën Berlingo не впорався з керуванням та врізався у бетонну огорожу. В результаті удару з тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної допомоги госпіталізувала пасажирку, 1997 року народження.

О 12:30 того ж дня ще одну автопригоду зареєстрували працівники поліції в Кременці. Кермувальник автомобіля Ford збив жінку, яка знаходилася на узбіччі дороги. Потерпілу госпіталізували до травматологічного відділення.

Ще одна аварія трапилася в обласному центрі на проспекті Злуки. Під колеса Skoda Octavia о 17:10 потрапив пішохід. 54-річний тернополянин на момент ДТП знаходився на нерегульованому пішохідному переході. Чоловіка доправили до медзакладу.

Один водій загинув, а інший отримав тілесні ушкодження – це наслідки аварії, яка трапилася 24 грудня на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська”, неподалік села Довжанка. За попередніми даними, водій Volkswagen Touareg, здійснюючи об’їзд вантажівки, припаркованої на узбіччі, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у інше авто.

Кермувальник Volkswagen від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні. Водія іншого авто не госпіталізовували.

25 грудня на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече 0 7:40 не розминулися Mercedes Sprinter та Renault Megan. У даній аварії ніхто не постраждав.

З тілесними ушкодженнями у неділю звернувся за меддопомогою до лікарні житель села Великі Гаї. Чоловік розповів, що отримав травми в результаті ДТП, яка трапилася 24 грудня в Тернополі. Він керував автомобілем Renault Trafic і на вулиці Збаразькій зіткнувся з автобусом марки “Isuzu”. Причини автопригод встановить слідство.

Працівники поліції звертаються до пішоходів бути обережними, а особливо у темну пору доби. Переходити дорогу лише після того, як переконалися, що авто встигає загальмувати. На одяг та сумки варто вчепити світловідбивальні елементи.