На Тернопільщині судитимуть лісника за 17 дерев

Лісник одного із державних спеціалізованих господарських підприємств своїми протиправними діями завдав шкоду державі у розмірі понад 1,9 млн грн.

Чортківською окружною прокуратурою повідомлено про підозру жителю однієї із територіальних громад Чортківського району за фактом незаконної порубки дерев у лісах, вчиненій на території природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки, а також в умисному пошкодженні об’єктів природно-заповідного фонду, тобто у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України, ч. 1 ст.252 КК України

За даними досудового розслідування громадянин України, який займав посаду лісника лісництва однієї із філій державного спеціалізованого господарського підприємства, у лютому 2023 року, протиправно надавав вказівки особам на порубку дерев, які розташовані на території вказаного підприємства, і які він повинен був охороняти. Внаслідок його протиправних дій було зрубано 12 та пошкоджено 5 дерев, які знаходяться на території земель природно-заповідного фонду, що завдало істотної шкоди інтересам держави. Вказані дерева він у подальшому дозволив відчужити іншій особі.

На даний час триває досудове розслідування даного кримінального провадження.

Згідно із ст.63 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.