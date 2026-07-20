На масиві «Східний» у Тернополі п’яний чоловік трощив автомобілі

У Тернополі поліцейські припинили хуліганські дії чоловіка, який пошкодив кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки на масиві «Східний».

До Тернопільського районного управління поліції звернулися місцеві жителі із повідомленням про невідомого, який поводиться агресивно, стукає по автомобілях та вириває з них склоочисники.

На місце події оперативно прибули правоохоронці. Вони виявили та затримали порушника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 42-річний житель Тернополя.

Як встановили поліцейські, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За попередньою інформацією, внаслідок його дій пошкоджено три транспортні засоби. Власники автомобілів звернулися до поліції із відповідними заявами. Наразі правоохоронці встановлюють суму завданих збитків.

За даним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п’яти років.

Триває досудове розслідування.