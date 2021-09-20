На Тернопільщині сусідський собака задушив 11 курей. Як покарали його господаря?

Сусідські скандали виникають доволі часто і іноді справи доходять навіть до суду. І ось приклад, як такі конфлікти вирішуються.

Гусятинський районний суд призначив покарання для мешканця краю, собака якого задушив 11 сусідських курей.

Як вбачається із матеріалів справи, інцидент трапився 25 липня цього року в одному із населених пунктів Гусятинщини. Чоловік відпустив зі свого домогосподарства безпородну собаку.

Собака скористався своєю свободою сповна. Як наслідок, сусід втратив 11 курей!..

На власника собаки склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 154 КУпАП (порушення правил утримання собак та котів).

Санкція статті передбачає покарання від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів громадян (від 51 до 85 грн.) з конфіскацією тварини.

Власник собаки у судове засідання не з’явився, причини неявки не повідомив, хоча належним чином був поінформований про його дату, час та місце проведення.

Потерпілий теж у судове засідання не з’явився, але подав заяву з проханням розглянути справу без його присутності. Водночас, чоловік зазначив, що матеріальні збитки йому не відшкодовані, тому просив обрати покарання для порушника відповідно до закону.

Дослідивши матеріали справи, Гусятинський районний суд постановив власника собаки визнати винним у вчиненні порушення, передбаченого ч. 2 ст. 154 КУпАП, та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 гривня з конфіскацією собаки в дохід держави.

Окрім того порушник має сплатити іще 454 гривні судового збору.

Тож загалом недогляд собаки для чоловіка обернеться втратою тварини і майже 500 гривень. Рішення суду уже набрало законної сили.

Терноград