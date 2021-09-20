У Тернопільській області медики врятували чоловіка зі шматком пилки у шиї

Постраждалого доправили до реанімації.

У Тернопільській обласній університетській лікарні врятували життя 33-річному чоловіку, якому в шию влучила частина циркулярної пилки.

Про це пише видання ZAXID.NET.

Зі слів лікарів, шматок був великий і був дуже близько до сонної артерії. У лікарні провели операцію і вилучили метал з тіла. Тепер життю чоловіка нічого не загрожує.

Потерпілий працював з циркулярною пилою. В один момент частина круга відламалася та на швидкості влучила в шию чоловіка. Медики швидкої оперативно доправили чоловіка до реанімації Тернопільської обласної університетської лікарні.

“Чоловік отримав травму в побутових умовах. Було проведено оперативне втручання, щоб забрати стороннє тіло із шиї та зупинити кровотечу. За словами судинного хірурга Дмитра Будніка, уламок межував із сонною артерією, що було дуже небезпечно для життя людини”, – повідомили на сторінці Тернопільської університетської лікарні.