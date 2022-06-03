На Тернопільщині священник повернувся у московський патріархат

Священник з Тернопільщини Федір Мартинюк повернувся в московський патріархат після приєднання до Православної церкви України. Спочатку чоловік вирішив перейти до ПЦУ разом зі своєю громадою з села Дзвиняча, але потім передумав. Про це розповів архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор.

Громада села Дзвиняча в Тернопільській єпархії ПЦУ. Фото: Тернопільська єпархія ПЦУ

“Громада села Дзвиняч разом зі своїм настоятелем Федором Мартинюком звернулася до мене з проханням прийняти їх до Єпархії ПЦУ. Він отримав указ про те, що залишається настоятелем цієї громади і буде звершувати своє служіння там”, – розповів архієпископ Нестор.

Священник Федір Мартинюк і архієпископ Нестор. Фото: Тернопільська єпархія ПЦУ

“На жаль, 25 травня отримали в єпархіальному управлінні інформацію, що отець Федір оголосив парафіянам про те, що він повертається до складу російської церкви України через непорозуміння із родиною. Громада залишається в складі української церкви. Подальша доля отця Федора мені невідома”, – каже архієпископ.

Архієпископ ПЦУ Нестор. Суспільне Тернопіль

Після рішення священника повернутися до московського патріархату, пресслужба Української православної церкви опублікувала заяву про те, що священнослужителя знову прийняли до московського патріархату. У заяві від 26 травня йдеться, що “Заборонений у священнослужінні клірик Тернопільської єпархії протоієрей Феодор Мартинюк приніс покаяніє за перехід в розкол і знову прийнятий в лоно Української Православної церкви”.

Фрагмент заяви. Фото: Тернопільська єпархія УПЦ

Повернення Федора Мартинюка до УПЦ прокоментував секретар Тернопільської єпархії Стефан Балан.

“У селі Дзвиняча були ініційовані збори і на зборах більша кількість була прихильників нашої УП церкви, що розізлило керівництво місцеве. Через деякий час були повторні збори. Наші люди туди не пішли і одноголосно проголосували про перехід в ПЦУ. Священик піддався, на жаль, тискові. І коли він перейшов, відчув свою помилку і приніс покаяння, й повернувся в лоно УПЦ”, – розповів Стефан Балан.

Стефан Балан. Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, наразі з московського патріархату до Православної церкви України на Тернопільщині разом з громадою перейшов лише один священник.