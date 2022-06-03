Роботодавці Тернопільщини сплатили майже 2,3 млрд грн єдиного внеску

Плюс 20 відсотків до п’яти місяців минулого року – такий результат сплати єдиного внеску роботодавцями Тернопільщини у січні-травні цього року. Відтак до бюджету надійшло на 377,7 млн грн більше цього платежу. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина. «На соціальні гарантії роботодавці нашого краю цьогоріч спрямували майже 2,3 млрд грн єдиного внеску», – додав він.

У травні 2022 року від Тернопільщини надійшло 527 млн грн даного платежу. «Державна скарбниця отримала на 145,8 млн грн більше, ніж торік, або плюс 38 відсотків», – розповів очільник податкової служби краю.

Нагадаємо, що єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань.