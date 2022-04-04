На Тернопільщині зупинили незаконний продаж скрапленого газу

Співробітники Бюро економічної безпеки України, Національної поліції України та Державної податкової служби у Тернопільській області виявили незаконний обіг підакцизної продукції.

Зокрема, встановлено, що на території Тернопільської області здійснюється незаконний продаж скрапленого газу без ліцензії на право роздрібної торгівлі на одній із АЗС.

За результатами огляду автозаправної станції виявлено понад 6000 літрів скрапленого газу. Незаконний обіг підакцизної продукції зупинено, резервуар опечатано, складено адміністративний протокол.