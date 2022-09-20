На Тернопільщині тергромади отримали 78,9 млн грн акцизного податку з реалізації підакцизних товарів

На території Тернопільської області провадять діяльність 16 підприємств – виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку. Впродовж восьми місяцівцього року вони сплатили до державного бюджету 24,1 млн грн акцизного податку, що на 2,1 млн грн більше, ніж очікувалося. Зокрема, від виробництва пива до казни надійшло 14,6 млн грн цього платежу. Ще 9,5 млн грн акцизу додало виробництво пива. Із виготовлення вина сплатили 49 тис. грн, а спирту та електроенергії – 13,3 тис. грн та 4,1 тис. грн відповідно.

У січні-серпні цього року надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів склали 78,9 млн грн, що на 25 відс. більше, ніж очікувалось. Відтак місцеві бюджети додатково отримали 15,5 млн гривень цього платежу.