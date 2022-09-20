У Тернопільському театрі відбулася прем’єра вистави “Голгофа” про Йосифа Сліпого

В Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра «Голгофи», – повідомляють у тернопільській ОДА. Ця вистава про унікального українця, нашого земляка – Йосифа Сліпого. Він відомий для всього світу, однак на батьківщині мало хто знає про цю історичну постать.

Жанр спектаклю – містерія непокори. Виставу написав і поставив режисер театру, народний артист України Олег Мосійчук. Для її створення використав матеріали судових справ патріарха, його мемуари, спогади сучасників.

Одяг священників, церковні речі – усе у виставі справжнє. Сценографію та костюми для вистави підготував заслужений художник України Григорій Лоїк, музичне вирішення – Олега Мосійчука, Сергія Чикалова, відповідальний за пластику – Дмитро Татарінов.

Прем’єру з нагоди 130-річчя Патріарха планували ще до початку повномасштабної війни, однак її довелося відкласти до сьогодні. По закінченню вистави нагородили акторів театру, які тримають оборону культурного фронту й не залишаються осторонь благодійності.

Нагадаємо, що Патріарх Української греко-католицької церкви Йосиф Сліпий 18 років був політв’язнем у радянських таборах. Дослідники Патріарха кажуть, це була людина непохитної віри й твердої волі. Він вийшов з ув’язнення в 70 років і решту життя провів за кордоном, де віддано служив Україні.

До слова, саме з “Голгофи” у Тернополі розпочався театральний сезон.