На території Джуринського водоспаду живуть змії (фото)

На Тернопільщині на території відомої гідрологічної пам’ятки природи «Джуринський водоспад» виявили змію.

Відповідні світлини у соцмережі «Фейсбук» опублікував Дмитро Несвітій.

Чоловік запитував користувачів кого він сфотографував і припустив, що по дорозі разом з сином зустрів вужа.

Проте, у коментарях знавці розповіли, що на фото зображений полоз ескулапів, якого називають ще полоз лісовий.

Ця неотруйна змія з роду полоз-заменіс, загальна довжина якої досягає 2 м 25 см, занесена до Червоної книги України.

Мешкає від північно-східної та східної Іспанії через центральну і південну Європу (включно Сицилію й деякі острови Егейського моря), Молдову до північної половини Малої Азії та Кавказу.

В Україні ареал охоплює Карпати, Закарпаття, південно-західну Україну.