МОН дозволило не ставити школярам оцінки з деяких предметів під час карантину

У випадку, коли понад 50% уроків в школах проводяться в онлайн-форматі, навчальні заклади зможуть перейти на оцінювання дітей у форматі «Зараховано/не зараховано».

Тоді традиційна 12-бальна система не використовуватиметься. Про це повідомляють у Міністерстві охорони освіти.

У повідомленні зазначається, що оновлена система оцінювання працюватиме не для усіх предметів.

«Надання дозволу на здійснення тематичного/семестрового/річного оцінювання предметів «Фізична культура», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Основи здоров’я» та окремих предметів варіативної складової не за 12-бальною шкалою, а – «зараховано»/«не зараховано» у разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі», – йдеться на сайті відомства.

Проте, у разі запровадження школою власної шкали оцінювання результатів навчання учнів, вона має визначити правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.