На Тернопільщині цьогоріч роботу шукали 25 тис. краян

Незважаючи на карантинні обмеження, у січні-березні 2021 року незайняті мешканці Тернопільщини активно шукали роботу. У місцевих підрозділах служби зайнятості області соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 25 тис. осіб (торік, за перші 3 місяці, – на 32,8% менше), з них 18,8 тис., через відсутність прийнятних пропозицій роботи, були визнані безробітними.

На Тернопільщині майже вдвічі (на 47,6%) зменшилася потреба в робочій силі. У І кварталі ц.р. служба зайнятості області оперувала інформацією про наявність 4932 вільних робочих місця, з них 6,1% із заробітною платою вищою від середньої по області, 45% – з мінімальною з/п.

У січні-березні ц.р. пощастило знайти роботу майже 2,6 тис. краян, з них 20 – з компенсацією роботодавцям витрат єдиного соціального внеску. 2 безробітних відкрили власну справу, отримавши одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 17 уклали контракт на проходження військової служби. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 519 осіб, після їх завершення 42 – отримали постійні місця праці.

Профпідготовкою та підвищенням кваліфікації цьогоріч охоплено 989 безробітних; 793 – його завершили, з них 276 вже змогли працевлаштуватись. Також, 5 краян отримали безкоштовний ваучер на оплату навчання; 2-є підтвердили результати неформального навчання за професією кухар на базі Рівненського ЦПТО ДСЗУ.

Станом на 01.04.2021 неукомплектованими залишалися 1548 вакансій. Найбільше шансів знайти місце праці мали трактористи, водії, підсобники, продавці, кухарі, медсестри, бухгалтери, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, робітники з благоустрою. Сталою є потреба у лікарях (загальної практики, анестезіологах, інфекціоністах, офтальмологах та ін.).

На одну пропозицію роботи в області претендували 9 безробітних, найбільша конкуренція – на Підгаєччині (24) та Заліщанщині (23).

На початку квітня ц.р. за допомогою обласної служби зайнятості роботу шукали 13,3 тис. безробітних, що на третину більше, ніж на 01.04.2020. Із них більше половини – жінки, третина – молодь віком до 35 років, кожен п’ятий – має додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 56% – мешканці сільської місцевості, 500 – колишні працівники РДА та місцевих рад.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості (тел. 23-49-77)