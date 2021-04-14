“Здай макулатуру – нагодуй собаку”

«Це чудова нагода позбутись непотрібних газет, журналів, паперу і картону, при цьому зробити корисну для довкілля справу, адже регулярно здаючи макулатуру, одна людина за рік може врятувати в середньому 3 дерева. А здавши макулатуру безпосередньо Благодійному Фонду “Вірні Друзі”, можна ще й допомогти нагодувати їхніх підопічних звірят. Робити добро буває ось так просто, і воно обов’язково повернеться»,- каже партійка “Сили Людей Тернополя”, зоо- та –екозахисниця Людмила Чеховська.