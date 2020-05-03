Депутат Тернопільської міської ради, громадський діяч Петро Ландяк у мережі Фейсбук відкрито звернувся до представників влади, щоб допомагали мовчки. Та наголошує, що саме влада призвели до того, що українці опинилися на межі виживання. І тепер намагаються заробити собі бонуси маніпуляціями та дрібними подачками.

Зараз в країні досить складна ситуація – чимало сімей через карантин змушені рахувати кожну копійку, щоб купити необхідне. І милостиня чиновників та піар на цьому в скрутний час у більшості викликає обурення.

Давайте, допомагати людям мовчки, без відео, без вихвалянь! В першу чергу запрошую до цього тих, хто є або був у владі.

Скажіть, котра влада зробила людей багатшими?

Котра влада сприяла розвитку підприємництва і економіки в цілому?

Котра влада, не то що НЕ ПОБОРОЛА , а хоча б ПРАГНУЛА боротись з корупцією? А корупція якраз і робить людей бідними!

На моє переконання жодна!

Чи може я помиляюсь???

Покладіть руку на серце! Якщо ви- в теперішній владі, чи були у ній і перед Вами не є проблемними мої питання – то піартеся далі!

Якщо ж є проблемними, то пропоную мовчки допомагати людям, в РАМКАХ ІНДУЛЬГЕНЦІЇ, адже, в першу чергу, з вини влади люди стали бідними. Також пропоную не балотуватись на виборах в тих місцях , де зараз роздаєте пакети, а йдіть в інші і обіцяйте загальне покращення від своєї політики в містах, районах області і в країні в цілому. Тоді це буде і правильно, і корисно!”