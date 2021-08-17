На Тернопільщині у дитячому таборі дитина випала з вікна другого поверху

Нещасний випадок стався сьогодні вночі в с. Язлівець Чортківського району на території жіночого монастиря Згромадження Сестер Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, де функціонує дитячий табір.

Як стало відомо «Погляду», майже опівночі з вікна другого поверху випав 13 хлопчик, житель с. Гайдайки Хмельницької області.

Дитину терміново госпіталізували в реанімаційне відділення Бучацької лікарні, де медики встановили, що у дитини закрита черепно-мозкова травма та перелом руки.