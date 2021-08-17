Вадим Кравчук: «Завдяки інноваційним технологіям пацієнти відділу «Хірургії одного дня» за лічені дні повертаються до нормального ритму життя»

У Тернополі на базі міської поліклініки №2 працює відділ «Хірургії одного дня» – тут лікують понад два десятки недуг у жителів всієї області

Комунальні медзаклади в останні роки активно розвиваються і оновлюють матеріальну базу, аби якісніше допомагати своїм пацієнтам. Яскравим прикладом позитивних змін є КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2». Віднедавна у поліклініці цього закладу працює відділ «Хірургії одного дня», де надають широкий спектр послуг, зокрема лікують випадіння волосся методом PRP-терапії, варикозне розширення вен, захворювання опорно-рухового апарату, трофічні виразки, пухлини шкіри та інші.

Відділ «Хірургії одного дня» розташований на третьому поверсі поліклініки. Тут є операційна та три палати, де пацієнти можуть підготуватися до маніпуляцій чи оперативного втручання і відновитися після їх проведення.

Завдяки використанню інноваційних технологій, сучасних методик, ефективній короткотривалій анестезії пацієнти за лічені дні повертаються до нормального ритму життя, – розповідає заступник директора з поліклінічної роботи КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» Вадим Кравчук. – Ми робимо все для того, аби надавати якісну медичну допомогу. Кваліфіковані фахівці та сучасне обладнання – запорука одужання хворих. Обстеження, консультацію та лікування проводять вузькі спеціалісти не лише для жителів Тернополя, а й області. Щоб отримати допомогу спеціалістів, потрібно мати направлення від сімейного лікаря. Ми готові допомогти кожному якісно і оперативно подолати хвороби і відновити здоров‘я

Очолює відділ Василь Білань – висококваліфікований фахівець, лікар-хірург вищої категорії із 24-річним стажем роботи.

З розвитком сучасної медицини все більшою популярністю користується амбулаторна хірургія – «Хірургія одного дня», – зазначає Василь Білань. – Це малоінвазивні щадні операції та маніпуляції, які проводять з короткочасною госпіталізацією до денного стаціонару в межах одного дня. Перевагою є те, що не потрібна госпіталізація. Завдяки сучасному обладнанню та високій кваліфікації лікарів пацієнт повертається додому того ж дня або наступного. Не потрібен загальний наркоз і велика кількість препаратів. Такі малоінвазивні операції проводяться, як правило, під місцевою, регіонарною (спінальною або епідуральною) анестезією, можливі також короткочасна внутрішньовенна анестезія, медикаментозний сон. Пацієнт швидко відновлюється, не потребує цілодобового спостереження медичним персоналом і за короткий період часу повертається до звичного життя. В штаті нашого відділу «Хірургія одного дня» – досвідчені висококваліфіковані спеціалісти – хірурги, ортопеди, проктологи, урологи, онкологи, дерматологи, анестезіолог. Це дозволяє виконувати значну кількість оперативних втручань та маніпуляцій.

Зокрема, у відділі «Хірургія одного дня» використовують сучасні технології для лікування від облисіння та оздоровлення волосся. Фахівці закладу успішно застосовують плазмотерапію для допомоги пацієнтам. Проводить процедуру плазмотерапії лікар-дерматолог, трихолог Діана Дола. Окрім медичної освіти, фахівчиня пройшла десятки тренінгів і навчань з дерматології і трихології, а також є членом «Асоціації трихологів України».

Якщо ви помітили тривожні зміни у стані волосся, збільшення кількості втраченого, лупу чи інші симптоми, то варто звернутися до лікаря, – каже Діана Дола. – Чудово допомагає при облисінні, себорейному дерматиті та покращує якість волосся плазма, яку виділяють із крові людини з допомогою спеціального обладнання. Сеанс плазмотерапії триває близько 30 хвилин – проводять її двічі на місяць. Дуже важливо, щоб процедуру виконував кваліфікований фахівець, адже результати залежать від правильності введення плазми.

Також у відділі «Хірургія одного дня» успішно застосовують PRP-терапію для лікування хвороб опорно-рухового апарату та проводять блокаду для зменшення больових відчуттів. Хірурги роблять малоінвазивні операції при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок, хірургію неускладнених гриж черевної стінки (пахові, стегнові, пупкові).

Медики поліклініки мають великий досвід у лікуванні хронічних ран – трофічних виразок, діабетичних ран та пролежнів

Ми завжди шукаємо причину виникнення хронічних ран, проводимо на базі нашого закладу всі необхідні обстеження, – розповідає Євгенія Вітик, лікар-хірург КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2». – Зазвичай, причиною цих ран є не зовнішні фактори, а внутрішні проблеми організму. У тканинах порушуються обмінні процеси, що призводить до їх пошкодження, і це сповільнює загоєння рани. Тому в цьому випадку, насамперед, потрібна якісна діагностика та лікування причини виникнення рани. Долучаємо до співпраці вузькопрофільних спеціалістів. Саме командна робота дає хороші результати і забезпечує швидке одужання пацієнта. Для лікування хронічних ран застосовують сучасні пов’язки, які «дихають», зберігають рану вологою, забезпечують захист від зовнішніх впливів, тримають температурний режим і активно підтримують процес загоєння.

У відділі «Хірургія одного дня» вам допоможуть у видаленні новоутворів шкіри – доброякісних пухлин та кіст.

Зробити це можна в амбулаторних умовах із застосуванням місцевої анестезії та сучасного обладнання, – розповідає лікар-хірург Михайло Клюшник. – Важливо видалити утворення разом з капсулою, не пошкодивши його стінки, щоб попередити рецидиви та подальші ускладнення. Тривалість процедури залежить від кількості новоутворень та складності, місця їх розташування. Після видалення не залишається великих шрамів та рубців, адже лікарі накладають акуратні косметичні шви. За кілька днів післяопераційна ранка повністю загоюється.

Також у відділі “Хірургії одного дня” допоможуть позбутися захворювань венозної системи.

Верикозну хворобу здебільшого провокують генетичні фактори і тривале перебування у вертикальному положенні, – каже Михайло Клюшник. – Сучасні методи лікування верикозу – ендовенозна лазерна коагуляція вен, яку доповнює склеротерапія. Ми успішно проводимо цю процедуру у амбулаторних умовах. Також оперативно вирішуємо проблему врослих нігтів, яка часто турбує жителів нашої області.

Також фахівці відділу “Хірургія одного дня” якісно допоможуть позбутися проктологічних проблем.

Ми проводимо якісні обстеження та оперативні втручання, – розповідає хірург-проктолог вищої категорії Руслан Буратинський. – Допомагаємо вилікувати періанальні кандіоми, тріщини, неускладнений геморой, куприкові нагноєння і незарослі куприкові ходи. За допомогою консервативного лікування – захворювання прямої кишки, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, атонічні поліпи і закрепи.

У нас є все доступне сьогодні у сучасній медицині обладнання для діагностики і проведення маніпуляцій та оперативних втручань у проктологічних хворих, — додає хірург-проктолог Анатолій Кумпаненко. – У жодному закладі Тернополя немає такого поєднання високотехнологічних пристроїв, які забезпечеють швидке, якісне лікування з низьким рівнем больових відчутів та дизкомфорту і швидким відновленням хворих.

У поліклінічному відділенні КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» можна перевірити родимки та переконатися, що вони безпечні для організму людини і не злоякісні. Як розповідає лікар-онколог Богдан Гайдук , у відділі “Хірургія одного дня” проводять дерматоскопію. При підозрі злоякісного новоутвореня роблять зішкріб, щоб провести цитологічне дослідження. Отримавши результат, приймають рішення – спостерігати за такою родимкою чи видаляти.

Переродження доброякісної родимки в злоякісну пухлину можуть провокувати генетичні фактори, – каже Богдан Гайдук. – Якщо близькі, кровні родичі мали ракові або передракові стани, ризик захворіти на меланому підвищується в 15 разів! Таким людям потрібно особливо уважно дивитися за своїми родимками, а раз на півроку відвідувати онкодерматолога. Іншим провокаційним фактором є сонячне випромінювання. Ті, хто має багато родимок, не варто зловживати засмагою. Адже темний колір родимки немов притягає сонячне світло, і може спровокувати її переродження. Якщо діагностувати меланому на початку розвитку, людина отримає більше шансів одужати і жити довго і щасливо. На початковій стадії одужання наступає у 98% хворих, на другій – 60%, а на третьому – вже тільки 30%.

Також тернопільські лікарі допоможуть при панариції, проведуть аутодермопластику необширних дефектів шкіри, ліквідацію фімозу, парафімозу, варикоцелє, здійснять пластику короткої вуздечки крайньої плоті, видалення гемороїдальних вузлів, поліпів, анальних тріщин, лікування гострого паропроктиту.

Колектив поліклініки КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» готовий допомогти жителям Тернопільщини якісно відновити своє здоров’я та позбутися недуг. Аби звернутися у відділ «Хірургії одного дня», потрібне лише направлення сімейного лікаря. Не відкладайте лікування на потім – дбайте про своє здоров’я вже сьогодні.

Юля ТОМЧИШИН. Наш День.