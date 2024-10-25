В Івано-Франківську та Тернополі зафіксували максимально шкідливий рівень забруднення повітря
У двох містах західної частини України зафіксували максимально шкідливий рівень забруднення повітря
Про це пише РБК-Україна з поссиланням на сайт системи екологічного моніторингу SaveEcoBot.
Виявили дрібнодисперсний пил
Станом на ранок 25 жовтня в Івано-Франківську та Тернополі зафіксували максимально шкідливий рівень забруднення повітря. Індекси його якості становили 158 і 155 відповідно. Згідно з даних SaveEcoBot, головним забрудником повітря є дрібнодисперсний пил.
Мешканці міст повідомили про димку з їдким запахом. Окрім жахливої видимості та смороду, у декого присутній дискомфорт при диханні. Дискомфорт може бути викликаний і в людей із захворюваннями серця.
У зв’язку з цим, до Івано-Франківська вже направили фахівців для контрольних замірів атмосферного повітря. Про результати повідомлять згодом.
Як убезпечити себе від забрудненого повітря
1. Першочергово зачиніть вікна.
2. Пийте більше води.
3. Зробіть вологе прибирання.
4. Виходьте на вулицю тільки в разі потреби.
Довідково
Дрібнодисперсний пил (РМ2,5) – це тверді частинки діаметром менш як 2,5 мікрометра найрізноманітнішого фізико-хімічного складу: від різних кислот (нітратів, сульфатів), до елементарного вуглецю, важких металів, частинок порід, води та льоду. Дрібнодисперсний пил РМ2,5 менший за розміром, ніж людська волосина.
Джерелами РМ2,5 є підприємства з котлами та печами на вугіллі й мазуті, теплоелектростанції, легковики та вантажівки, підприємства з нафтоперероблення та виробництва цементу, пожежі, пил від доріг і будівництва, сільськогосподарські операції тощо.
Через те, що частинки дрібнодисперсного пилу настільки маленькі, вони здатні проникати не тільки у легені, а й у серцево-судинну систему, викликаючи легеневі та серцеві захворювання, різні види раку, нейродегенеративні захворювання та підвищує ризик передчасної смертності.
- До слова, у Львівській громаді спеціалісти виміряли стан повітря на 37 перехрестях, 8 з них мають підвищений рівень забруднення