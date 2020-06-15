Минулої ночі у Тернополі мало не згоріли одразу кілька ресторанів

Вчора близько 23:30 год. на вулиці О. Кульчицької вогонь спалахнув у шестиповерховому приміщенні, де розташований паб та два ресторани, а також чимало офісних приміщень.

На момент пожежі в будівлі перебували п’ять осіб, їх евакуювали.

Пожежа здійнялася в димовентиляційній системі на першому поверсі. Площа пожежі на момент прибуття ртувальників становила 25 м. кв. У гасінні вогню брали участь 13 пожежників.

Вогонь знищив витяжну вентиляцію в приміщенні пабу, будівельне сміття у вентиляційній шахті на другому поверсі, елементи утеплення вентиляційної шахти на рівні четвертого поверху, елементи утеплення вентиляційної шахти на рівні шостого поверху.

Пожежу вдалося локалізувати о 01:15, а ліквідувати о 01:46.



