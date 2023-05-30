На Тернопільщині у річці Серет загинуло майже 5 тисяч рибин

Про це Суспільному повідомив речник Нацполіції області.

“27 травня на лінію “102” надійшло повідомлення від екологічних служб, а також громадських активістів про те, що в річці Серет виявлено мертву рибу у великій кількості. На місце події виїжджали працівники поліції відділення №1, які підтвердили цей факт”.

За словами Сергія Крети, працівники поліції відібрали проби води з річки Серет, а також з технічної водойми Мишковицького спиртозаводу. Також були відібрані зразки риби для проведення експертизи.

“Після проведення експертизи буде з’ясовано, від чого загинула ця риба. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 236 ККУ. Це порушення екологічної безпеки. На місці події працівники поліції вилучили приблизно 5 тисяч особин мертвої риби. Це, в основному, карасі”.