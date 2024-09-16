На Тернопільщині у серпні узаконили свої трудові відносини майже 6,5 тисячі працівників 

Працівники територіальних органів ДПС в області спільно з органами місцевої влади проводять контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці.

Так, за наслідками проведеної роботи по 14 підприємствах ліквідована заборгованість із заробітної плати в сумі понад 14,6 млн грн, з податку на доходи фізичних осіб в сумі 2,7 млн грн, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 3 млн гривень. Крім того, проведена індивідуальна роз’яснювальна робота із керівниками 47 підприємств, за наслідками якої 41 погасили заборгованість із заробітної плати в сумі 21 млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – 5,2 млн грн, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – майже 5,2 млн гривень.

Також цього року на засіданнях комісій заслухано керівників 192 підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи на 165 підприємствах підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 275,7 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 369,5 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, проведено роз’яснювальну роботу з аналогічних питань по 731 підприємству та організації області. За результатами проведеної роботи 631 підприємство підвищило рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 5,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 6,3 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками у серпні прийнято 6444 працівників.