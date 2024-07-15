На Тернопільщині в Дністрі втопились двоє чоловіків

Трагічний випадок стався 12 липня в Устя Мельнице-Подільської територіальної громади. Близько 17.00 годин під час купання в р. Дністер зникли під водою двоє чоловіків. До їх пошуків відразу ж долучились рятувальники з м. Борщів. Але до кінця доби пошуки не дали результатів.

Пошуки тривали ще два дні. Першого потопельника рятувальники знайшли надвечір 13 липня. Тіло 26-річного житель с. Озеряни Борщівської територіальної громади виявили неподалік від місця утоплення.

Наступного ранку, за 10 км від місця трагедії, знайшли тіло 20-річного житель с. Кривче Борщівської територіальної громади. Загиблого побачили та підняли на берег жителі с. Баламутівка Чернівецької області.