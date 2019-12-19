На Тернопільщині в ДТП потрапив рейсовий автобус: двоє людей у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 18 грудня на автодорозі Р-26 «Остріг – Шумськ – Кременець». Близько 09.00 годин, 65-річна жінка, керуючи автомобілем «Renault-21», поблизу с. Бірки Шумського району, не впоралась з керуванням та допустила зіткнення із рейсовим пасажирським автобусом «Нетішин – Тернопіль».

Внаслідок ДТП травмувались водій автобуса та жінка-водій легковика зі своїм 21-річним сином отримали травми різного ступеня. Водій автобуса від госпіталізації відмовився, а ось маму та сина поклали в Шумську районну лікарню. Прикрим фактом є те, що потерпілі саме поспішали до лікарні: синові потрібне було медичне обстеження.