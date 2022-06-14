10:17 | 14.06.2022
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На Тернопільщині в ДТП загинула жінка, а троє дорослих і маленький хлопчик опинились в лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 червня в с. Оришківці Чортківського району. Орієнтовно о 14.00 годин, поряд з готельно-ресторанним комплексом «Орися», зіткнулись «ЗАЗ Таврія» та «Ford Focus».

Внаслідок аварії травмувались п’ятеро людей, які перебували в салоні «таврії». На жаль, 69-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події. Її чоловік, а також водій автомобіля разом із дружиною та дев’ятирічним сином отримали травми різного ступеня важкості та були госпіталізовані в Чортківську міську лікарню.

Всі потерпілі були жителями міста Львів.

До ліквідації ДТП залучались місцеві рятувальники, які здійснили комплекс заходів для недопущення згорання на місці події та надали допомогу постраждалим.

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