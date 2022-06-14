Вода забрала життя двох чоловіків. Пошуки одного тривають досі

13 червня о 16:20 у с. Настасів Великоберезовицької територіальної громади Тернопільського району на місцевому ставі під час купання потонув житель с. Мар’янівка Великоберезовицької територіальної громади Тернопільського району, 1975 року народження.

На місце події, з метою пошукових робіт, залучались: черговий караул 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління, рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління та група водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління.

О 18.10 год особовим складом рятувальних підрозділів тіло загиблого чоловіка виявлено у воді та піднято на берег.

Цього ж дня о 16:45 у с. Космирин Золотопотіцької територіальної громади Чортківського району на р. Дністер під час купання потонув житель м. Чортків Чортківського району, 2001 року народження.

На місце події, з метою пошукових робіт залучались: резервний караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління, працівники поліції та місцеве населення. Проведено обстеження прибережної зони та водного плеса протяжністю 1200 м.

О 21.30 год пошукові роботи припинені та результату не дали. Пошук загиблого продовжено 14.06.2022 року.