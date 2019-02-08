Новостворені ОСББ у Чорткові можуть отримати фінансову допомогу з міського бюджету

Окрім того, що за допомогою Програми підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Чорткова на 2018-2020 рр. можна отримати співфінансування енергоефективних заходів у будинку, допомогу можуть отримати і новоутворені ОСББ.

Так, відповідно до змін до вищезгаданої Програми, затверджених рішенням міської ради від 24 травня 2018 року №1068, кожному новоутвореному ОСББ надається одноразова фінансова допомога. Розмір фінансової допомоги вирішує комісія, однак вона не повинна перевищувати 100 тис. грн.

Закликаємо мешканців усіх 84 багатоквартирних будинків, які ще не утворили ОСББ, скористатися можливістю цієї Програми. Нагадаємо, що окрім одноразової допомоги, з міського бюджету можна отримати співфінансування 50% від загальної суми вартості робіт згідно з кошторисом (проектом) на проведення енергозберігаючих заходів (заміну вікон та дверей та утеплення фасаду будинку) та 70% – на проведення ремонту покрівлі.

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