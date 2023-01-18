На Тернопільщині вантажівка «напоролася» на бетонний обмежувач

Що таке безпечна швидкість❓

Правилами дорожнього руху визначено, що безпечна швидкість — швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом, контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах та своєчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки, щоб уникнути ДТП.

Шановні водії! Порушення швидкісного режиму руху тягне за собою не лише адміністративну відповідальність, а й може призвести до небезпечних чи трагічних наслідків!

Учора, близько 2-ї години ночі, на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече відбулася автопригода за участі вантажного автомобіля Mercedes. Водій вантажівки не був уважний, не стежив за дорожньою обстановку та, не дотримавшись безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонний обмежувач. На щастя, цього разу водій не постраждав. Тому патрульні відібрали в нього пояснення та склали відповідні адміністративні матеріали.

Керуйте відповідально! Пам‘ятайте, обрана безпечна швидкість руху автомобіля може вберегти ваше життя!