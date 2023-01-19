На Тернопільщині зловмисники «заробляють» за допомогою мобільного телефону

До поліцейських продовжують надходити заяви про крадіжки з банківських карток.

Майже 10 тисяч гривень викрав невідомий зловмисник з за класичною шахрайською схемою з чужого карткового рахунку. Дзвінок нібито з банку про спробу викрасти гроші з картки вкотре спрацював –мешканець Тернополя надав усю інформацію: свої дані та коди, які надходили через смс-повідомлення на телефон. Результат виявився невтішним: шахрай зняв увесь залишок – 9700 гривень Довелося телефонувати в поліцію.

Вкотре нагадуємо – не довіряйте незнайомим людям! Банк ніколи не запитуватиме у клієнта персональну інформацію, тож ні в якому разі не надавайте дані своєї картки людині, яка представилася співробітником вашого банку, а тим паче покупцям чи продавцям інтернет-сайтів.

У випадку, коли до вас телефонують за допомогою перевести гроші, збільшити строк дії картки, і при цьому вимагають захисні дані чи коди з смс, кладіть слухавку та самостійно перевіряйте усю інформацію у відділені банку.