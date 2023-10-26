На Тернопільщині відкрили новий сучасний клас захисту України та безпеки життєдіяльності

25 жовтня на базі Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою відкрили новий “Класу захисту України та безпеки життєдіяльності”. Він поділений на локації, приурочені військовій підготовці та захисту України, а також питанням безпеки життєдіяльності та оснащений різноманітними наочними матеріалами, серед яких плакати із зображенням сучасного озброєння та технічних засобів, макети стрілецької зброї та вибухонебезпечних предметів, різноманітне пожежно-технічне оснащення, зразки побутових приладів, порушення правил експлуатації яких часто стає причиною пожеж тощо.

До створення класу активно долучились рятувальники. Ще у травні поточного року між Головним управлінням ДСНС України у Тернопільській області й даним коледжем було укладено меморандум про співпрацю та вже реалізовано кілька спільних проєктів. Створення “Класу захисту України та безпеки життєдіяльності” – є одним з них.

Співробітники ДСНС наповнили матеріально-технічну базу цієї сучасної навчальної аудиторії різноманітними тематичними плакатами, первинними засобами пожежогасіння, бойовим одягом і спорядженням рятувальників. Планується, що в подальшому фахівці Служби порятунку долучатимуться для проведення в даному класі тематичних занять з основ безпеки життєдіяльності.

До слова, рятувальники приділяють чимало зусиль аби подібні класи, в яких учні мали змогу якісно опановувати знання з безпеки життєдіяльності діяли в усіх загальноосвітніх навчальних закладах області.