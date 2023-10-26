На Тернопільщині відкрили новий сучасний клас захисту України та безпеки життєдіяльності
25 жовтня на базі Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою відкрили новий “Класу захисту України та безпеки життєдіяльності”. Він поділений на локації, приурочені військовій підготовці та захисту України, а також питанням безпеки життєдіяльності та оснащений різноманітними наочними матеріалами, серед яких плакати із зображенням сучасного озброєння та технічних засобів, макети стрілецької зброї та вибухонебезпечних предметів, різноманітне пожежно-технічне оснащення, зразки побутових приладів, порушення правил експлуатації яких часто стає причиною пожеж тощо.
До слова, рятувальники приділяють чимало зусиль аби подібні класи, в яких учні мали змогу якісно опановувати знання з безпеки життєдіяльності діяли в усіх загальноосвітніх навчальних закладах області.