У Тернополі створюють терапевтичний сад в японському стилі

У парку Сопільче почали облаштовувати японський сад у Тернополі. Ідея його створення виникла ще у 2019 році. З того часу авторам вдалося вдосконалити концепцію проєкту і вже цього року розпочати перші кроки з його реалізації. Особливістю японського стилю є поєднання дерев, каміння та води, що відповідає обраній локації.

«На території заплановано висадити близько сорока різних видів саджанців, кущів та чагарників. Загалом там буде понад сто різноманітних дерев класичних порід, які характерні для японських садів. Також передбачено встановлення відновлювальних джерел енергії, декоративних конструкцій та освітлення, аераційних фонтанів, багато лавок для відпочинку та фотозон», – розповів завідувач сектору енергоефективності управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міської ради Павло Савечко.

За його словами, парк Сопільче було відкрито ще у 1984 році, і зараз він потребує відновлення. Зокрема, більшість старих елементів, як от освітлення, вже вийшли з ладу. Ця локація чудово підходить для оновлення й підвищення статусу парку. Проєкт реалізується в межах ініціативи «Мери за економічне зростання», яка фінансується Європейським Союзом і підтримується Програмою розвитку ООН (ПРООН).

«В ініціативі «Мери за економічне зростання» є чотири вектори. Перший – написання стратегії «зеленого переходу». Також буде написано план дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату. Другий напрямок – відкриття хабу зеленої трансформації. Третій – інноваційні рішення від місцевого бізнесу. І четвертий – створення японського саду, над яким ми вже активно працюємо», – зазначив Павло Савечко.

Сад також виконуватиме терапевтичну функцію. Цей простір має допомагати відвідувачам парку розвантажуватися та покращувати свій психоемоційний стан під час війти. Неподалік розташовано зоокуток, тому взаємодія з тваринами лише підсилюватиме терапевтичний ефект. Схожі ініціативи вже реалізовані в Києві та Умані.

Основні роботи зі створення японського саду у Тернополі планують завершити до кінця цього року, а офіційне відкриття проєкту заплановане на квітень 2025 року. Нагадаємо, що у квітні 2024 року у Тернополі пройшла презентація портфоліо проєктів, у межах якого і відбуваються роботи.