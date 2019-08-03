На Тернопільщині звільняють з роботи за те, що зарплату просили

На репресії в Кременецькій районній комунальній лікарні скаржатсья самі працівники. Затримки у виплаті заробітньої плати в медзакладі почалися на початку літа. За червень персонал райлікарні отримав лише аванс. З того часу гроші там перестали виплачувати, – пише Овід.

А після того, як 15-го липня медсестри та санітарки лікарні вийшли на мирний пікет під будівлю Кременецької райдержадміністрації, в лікарні почались звільнення.

Зі слів молодшого медичного персоналу лікарні, звільняють людей, які багато років попрацювали у закладі. Також медики скаржаться на шантаж керівництва. Адміністрація поставила працівникам умову, якщо хочете втриматися на роботі, то перестаньте вимагати зарплату. На акцію протесту з випрошування зароблених грошей у чиновників прийшли лише медсестри та санітарки. Попри затримку заробітньої плати жоден лікар не долучився до пікету. Також проігнорив проблему заборгованості з заробітної плати і профспілковий комітет лікарні.



Керівництво ж району заявляє – усі гроші, що надійшли з держбюджету перерахували на медзаклади. Але коштів бракує і де їх взяти чиновники не знають. За останніми даними, які озвучили працівникам лікарні, біля 10-го серпня медсестри і санітарки можливо отримають ще частину грошей за червень. Перспектива погашення заборгованості по зарплаті за червень та інші літні місяці наразі відсутня.

Нагадаємо, згідно попередніх планів щодо медичної реформи в Тернопільській області, Кременецька районна лікарня залишиться однім з чотирьох державних лікувальних закладів в області.