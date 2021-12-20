На Тернопільщині внаслідок ДТП у пішохода перелом ноги та струс мозку

Дорожньо-транспортна пригода сталась 18 грудня в сел. Дружба Микулинецької територіальної громади. Близько 18.00 годин водій автомобіля «Москвич», рухаючись по вул. Л.Українки, здійснив наїзд на місцевого жителя.

Внаслідок ДТП пішохід отримав перелом ноги та струс головного мозку і був госпіталізований в в КНП «Теребовлянська міська лікарня».

Варто зазначити, що 34-річний потерпілий переходив дорогу в непризначеному для цього місці.