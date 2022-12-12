14:25 | 12.12.2022
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На Тернопільщині внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще двоє травмовані

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Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з неділі на понеділок недалеко від с. Шайбівка Тернопільського району. Близько 00.30 годин 12 грудня водій автомобіля «Mazda 626» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів автомобіля: жителі Львівської та Донецької областей. Також внаслідок даної ДТП травмувались водій автомобіля, 24-річний місцевий житель та пасажирка 18-річна жителька Львівської області.

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