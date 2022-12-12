На Тернопільщині освітній заклад йде на вимушені канікули

Днями, на території Чортківської ЗОШ №7 прорвало теплотрасу. У зв’язку із цим щойно відбулось термінове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській міській.



Прорив теплотраси призвів до повної відсутності тепла у закладі освіти та не дає можливості організувати очну форму навчання для школярів. Також відповідно до рішення комісії Чортківська школа №7 переходить на дистанційну форму навчання з 12 грудня до вирішення проблеми.



Через це на засіданні комісії прийняли рішення визнати прорив теплотраси некласифікованою надзвичайною подією, що дозволить управлінню освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради у найкоротші терміни закупити нові труби і приступити до ремонту.

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